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Условный срок получил житель Уватского района за покупку наркотика

Происшествия, 11:18 11 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К трём годам условного лишения свободы приговорил Уватский районный суд 34-летнего местного жителя, купившего по почте мефедрон, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 2 октября 2024 года обвиняемый нашёл интернет-магазин и отправил заявку на приобретение наркотического средства.

В тот же день он обменял 20 тыс. рублей на криптовалюту и оплатил 9,87 грамма наркотика, который ему доставили почтой.

Мужчину задержали с полимерным пакетом в руке. В суде он полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Кроме условного лишения свободы с испытательным сроком три с половиной года, суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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# наркотики , суд , Уватский район

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