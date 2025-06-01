В Тюменской области нет действующих лесных пожаров
В Тюменской области нет действующих лесных пожаров. Одно возгорание на площади 1,5 га ликвидировали за прошедшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса.
11 июня по Тобольской авиазоне объявили четвертый класс – высокую степень пожарной опасности. В Ишимской, Тюменской и Уватской – третий.
Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.
Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.