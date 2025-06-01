  • 11 июня 202511.06.2025среда
  • USD78,6003
    EUR89,7918
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области нет действующих лесных пожаров

Общество, 11:40 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области нет действующих лесных пожаров. Одно возгорание на площади 1,5 га ликвидировали за прошедшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

11 июня по Тобольской авиазоне объявили четвертый класс – высокую степень пожарной опасности. В Ишимской, Тюменской и Уватской – третий.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесные пожары , особый противопожарный режим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 11.06.2025Мастер-классы и игровые программы могут посетить тюменцы по Пушкинской карте в Менделеевке
12:24 11.06.2025Тюменские студенты разработали три варианта управления умным домом
12:13 11.06.2025Еще один способ обратной связи по коммунальным вопросам запустили в Уватском районе
12:02 11.06.2025В Тобольске подростки собрали 420 мешков мусора за десять дней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора