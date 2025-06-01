Тюменские футболисты сравняли счет с командой "КПРФ" в Суперлиге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"КПРФ" из Москвы и "Тюмень" сыграли на втором матче серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги в Климовске. Встречи продлятся до трех побед, сейчас 1–1.

"Можно бесконечно пересматривать красивейший гол "ножницами", который забил Андрей Батырев, нападающий футзального клуба "Тюмень". Наша команда сейчас сражается в Суперлиге за третье место. Болеем за наших!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Следующие матчи в борьбе за медали пройдут в Тюмени 15 и 16 июня.