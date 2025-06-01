  • 11 июня 202511.06.2025среда
  • USD78,6003
    EUR89,7918
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер юго-восточный

Бесплатные спортивные тренировки организуют для жителей на Ironstar Tyumen

Спорт, 19:01 11 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные тренировки в рамках фестиваля Ironstar Tyumen пройдут на спортивной площадке у Конторы пароходства с 13 по 15 июня. Об этом пишет администрация города.

В пятницу они начнутся с 17 часов. Жителей ждут на тай-бо, предстартоваую беговую тренировку и ABS и Sretching от тренера по функицональной подготовке спортсменов Екатерины Сугробой. Она же проведет первую тренировку в субботу в 9 утра. Также в этот день обещают сайкл тренировку, танцевальный мастер-класс и многое другое.

В воскресенье спортсменов ждут к 8 часам. Полную программу можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тренировки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 11.06.2025Бесплатные спортивные тренировки организуют для жителей на Ironstar Tyumen
13:41 11.06.2025Триста атлетов соберет турнир "Самый подготовленный человек" в Тюмени
08:12 11.06.2025Тюменцев приглашают в центр самбо на День России
16:41 10.06.2025Тюменские школьники одержали победу на областных соревнованиях ГТО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора