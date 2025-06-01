Бесплатные спортивные тренировки организуют для жителей на Ironstar Tyumen

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные тренировки в рамках фестиваля Ironstar Tyumen пройдут на спортивной площадке у Конторы пароходства с 13 по 15 июня. Об этом пишет администрация города.

В пятницу они начнутся с 17 часов. Жителей ждут на тай-бо, предстартоваую беговую тренировку и ABS и Sretching от тренера по функицональной подготовке спортсменов Екатерины Сугробой. Она же проведет первую тренировку в субботу в 9 утра. Также в этот день обещают сайкл тренировку, танцевальный мастер-класс и многое другое.

В воскресенье спортсменов ждут к 8 часам. Полную программу можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+