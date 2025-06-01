Банки пошли к клиентам: как доставка меняет рынок услуг

| Фото: Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

По свежей банковской статистике - каждый десятый активный клиент воспользовался услугой доставки. Финансовые сервисы вне офисов становятся новой нормой. Курьеры теперь привозят клиентам не только еду, одежду, цветы и прочие покупки, но и банковские продукты.

На фоне роста популярности выездного сервиса банки увеличивают штат сотрудников и значительно расширяют географию их работы — сейчас доставка доступна в 4670 городах и поселках России и практически на всей территории Тюменской области.

В среднем мобильный менеджер оформляет до 20 продуктов и сервисов в день. Чаще всего заказывают доставку карт и стикеров, подключение программ лояльности и цифровых сервисов. Например, в ВТБ выдача карт через доставку впервые превысила показатели работы в отделениях: 52 % против 48 %.

"Мы фиксируем кратный рост спроса на выездной сервис среди населения. Сегодня банк приходит к клиенту туда, куда ему действительно удобно — домой, в офис или в торговый центр", - прокомментировал руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин.

Пользователям важно иметь под рукой несколько платежных инструментов, отмечает эксперт Ростислав Яныкин. По его словам, в шесть раз увеличился объем оплат через платежные стикеры, а с помощью платежных сервисов теперь проходит на 15 % больше операций ежемесячно. Растущий спрос на эти инструменты, скорость оформления и отсутствие привязки к банковскому офису увеличивают популярность доставки финансовых услуг, причем не только у молодежи.