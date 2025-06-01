В Ишиме стартовал проект по созданию новогодних сокровищ

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Яркий социальный проект "Семейный сундучок", получивший грантовую поддержку губернатора Тюменской области, стартует в Ишиме 1 августа. Инициатива направлена на укрепление семейных ценностей среди многодетных и малоимущих семей через занятия арт-терапией и создание уникальных новогодних игрушек.

"Мы создали проект, который поможет семьям не только преодолеть трудности, но и найти общие интересы, создать традиции, объединяющие поколения", – рассказала директор АНО "Вдохновение" Юлия Казакова корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". По ее словам, каждая семья получит возможность создать собственную коллекцию новогодних игрушек, которые станут настоящими семейными реликвиями.

В рамках проекта участники освоят пять различных техник: от бархатных шаров со стразами до изделий из ваты. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу – занятия будут проходить раз в неделю с учетом особенностей каждой семьи.

Уникальной частью проекта станет создание специального сундучка для хранения игрушек, который семьи оформят своими руками. "Сундучок станет настоящей сокровищницей воспоминаний о времени, проведенном вместе в атмосфере творчества и волшебства", – отметила Юлия Казакова. Дополнительно семьи создадут семейный фотоальбом, который станет визуальным отражением их истории создания новогодних игрушек и семейных традиций.

Итогом проекта станет выставка семейных сундучков, где каждая семья представит не менее десяти своих уникальных игрушек. Ожидается, что в проекте примут участие не менее десяти семей, которые создадут более ста новогодних игрушек.

"Это не просто создание красивых изделий – это возможность для семей провести время вместе, укрепить свои связи и сохранить свою историю для будущих поколений", – подчеркнула руководитель. Проект, добавила она, станет инвестицией в семейные ценности и сохранение культурного наследия, объединившей поколения в творческом процессе.

Организаторы уверены, что созданные в рамках проекта игрушки и семейные альбомы станут не просто сувенирами, а настоящими хранителями семейных традиций, которые будут передаваться из поколения в поколение, напоминая о счастливых моментах, проведенных вместе.

Напомним, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году определили 110 победителей, восемь из них – из Ишима.

Инна Кондрашкина