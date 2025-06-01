Финал регионального этапа игры "Зарница 2.0" объединил 480 тюменских подростков

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

480 подростков Тюменской области приняли участие в финале регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Центр "Воин", выступивший организатором второго сезона игры в области, подготовил четыре площадки, на которых дети состязались в трех возрастных группах. Самые жаркие баталии развернулись в старшей.

Об этом рассказал директор филиала центра военно-спортивной подготовки "Воин" Игорь Ревякин на координационном совете по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи в правительстве региона. Возглавил совет губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Для ребят преподаватели центра провели серию мастер-классов и обучение по военно-прикладным дисциплинам. Это уже второй сезон, и отмечу, что уровень подготовки команд гораздо выше прошлогоднего. Высокую планку ребята взяли в направлении тактических боев и медицины, управлении БПЛА. Уверен, что в этом году Тюменская область войдет в тройку лидеров игры. В финале старшей возрастной категории были бои с использованием лазертаг-оборудования на полигоне ТВВИКУ. Для двух армий разработали сценарий встречного боя с захватом контрольных точек. У команд был высокий уровень мотивации. Ребята работали слажено и до последней минуты боя вели уверенные, поступательные действия", - рассказал Игорь Ревякин.

Он отметил, что по итогам регионального этапа определили команды, которые представят Тюменскую область на дальнейших стртах. Финал игры состоится осенью в Волгограде.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил победителям регионального этапа вымпелы и сертификаты. Среди награжденных - отряд "Первый легион" Голышмановского округа. Участникам здесь от 11 до 13 лет.

В старшей возрастной группе – от 14 до 17 лет - победил отряд "Воин "Вепрь" из Тюмени. Среди команд студентов учреждений среднего профессионального образования лидировал "Воин ТКТТС".

Ранее на координационном совещании глава региона вручил паспорта 26 юным жителям Тюменской области.

Оксана Корнеенкова