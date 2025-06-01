12 одарённых детей представят Тюменскую область на Международном культурном форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 одарённых детей от 12 до 17 лет представят Тюменскую область на Международном детском культурном форуме. Это лауреаты и дипломанты престижных творческих конкурсов из Армизонского и Тюменского районов, Заводоуковского городского и Голышмановского муниципального округов, городов Тюмень и Ишим, сообщает областной департамент культуры.

В 2025 году форум состоится в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах с 21 по 23 августа. Лекции, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии пройдут по шести творческим направлениям: "Музыка", "Театр и цирк", "Хореография", "Литература и журналистика", "Кино и анимация", "Музеи и изобразительное искусство".

В 2024 году тюменские ребята на форуме выступили с Симфоническим оркестром кинематографии; разработали проект по применению цифровых технологий и создали арт-объект "Азбука культуры"; получили благодарность за активность в конкурсе культурных инициатив.