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В Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость

Общество, 21:02 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовые мероприятия по выявлению пьяных водителей пройдут в Тюменской области с 12 по 15 июня, сообщает Госавтоинспекция.

В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей на трезвость.

Водителям рекомендуют всегда быть трезвыми за рулем, а жителям области сообщать в полицию о фактах пьяного вождения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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