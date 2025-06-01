Навыкам оказания первой помощи будут обучать тюменцев 17, 18, 25, 26 июня

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Навыкам оказания первой помощи будут обучать жителей Тюменской области 17, 18, 25, 26 июня в Тюмени на ул. Суходольская, 25, 2 этаж, учебный отдел, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Масштабная программа, в рамках которой медики делятся ключевыми знаниями по спасению жизни, стартовала в регионе с января 2025 года.

Одни участники становятся инструкторами, пройдя 36-часовой курс подготовки, другие за восемь часов обучения — людьми, владеющими навыками оказания первой помощи. По итогам они сдают аттестационный тест и получают сертификат.

"Наша главная задача — подготовить каждого курсанта к четким и быстрым действиям в случае происшествия на дороге, в быту и на производстве. К концу года таких добровольцев станет 80 тысяч человек. Все знания и навыки, которые они получают, направлены на сохранение жизни пострадавшего до момента прибытия скорой медицинской помощи", - рассказал организатор проекта, главный врач Станции скорой медицинской помощи Владимир Романов.

В рамках проекта запланировано проведение соревнований по первой помощи между профильными организациями образования, здравоохранения, спорта, силовых структур, а также среди студентов и других участников.

Площадки обучения: Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени, ОКБ № 1; Тюменский медицинский университет; Тюменский медицинский колледж;

▫️ Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова; Ишимский медицинский колледж; Госавтоинспекция, СОБР, УФСИН; Областная больница № 19; школы г. Тюмени и Тюменского района.

Присоединиться может любой желающий. Дополнительная информация по телефону отдела обучения персонала Станции скорой медицинской помощи: +7 (3452) 219-135.