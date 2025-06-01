  • 13 июня 202513.06.2025пятница
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер южный

Молодых тюменцев приглашают поучаствовать в молодежном форуме

Общество, 08:42 13 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области от 14 до 35 лет приглашают принять участие в образовательном форуме "Ладога", который пройдет в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября. Подать заявку можно до 30 июня на платформе ФГАИС "Молодежь России".

На форуме встретятся молодые преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, сотрудники учреждений культуры, молодые семьи и другие, сообщает "КП-Тюмень".

"Форум "Ладога" оказался замечательным местом для тех, кто интересуется творчеством. Я получил ценные знания на лекциях и мастер-классах. Это была та информация, которой мне не хватало. Также я смог глубже понять русскую культуру и познакомиться с интересными людьми из разных уголков нашей страны", - рассказал участник форума "Ладога" в 2024 году Ильгиз Мамиков.

Участники соберутся, чтобы вместе создавать, сохранять и передавать ценности и культуру. В этом году форум включает шесть направлений: "Код сообщества"; "Код Правды"; "Код Памяти"; "Духовный код"; "Код воспитания"; "Код Подвига".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 13.06.2025Приемные комиссии вузов Тюмени стартуют 20 июня
11:02 13.06.2025Тюменский эксперт: комары напрямую влияют на урожайность
10:36 13.06.2025Администрация Уватского района общается с жителями в соцсетях
09:41 13.06.2025Тюменский врач переехал в Уват благодаря федеральному проекту "Медицинские кадры"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора