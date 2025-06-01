Молодых тюменцев приглашают поучаствовать в молодежном форуме

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области от 14 до 35 лет приглашают принять участие в образовательном форуме "Ладога", который пройдет в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября. Подать заявку можно до 30 июня на платформе ФГАИС "Молодежь России".

На форуме встретятся молодые преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, сотрудники учреждений культуры, молодые семьи и другие, сообщает "КП-Тюмень".

"Форум "Ладога" оказался замечательным местом для тех, кто интересуется творчеством. Я получил ценные знания на лекциях и мастер-классах. Это была та информация, которой мне не хватало. Также я смог глубже понять русскую культуру и познакомиться с интересными людьми из разных уголков нашей страны", - рассказал участник форума "Ладога" в 2024 году Ильгиз Мамиков.

Участники соберутся, чтобы вместе создавать, сохранять и передавать ценности и культуру. В этом году форум включает шесть направлений: "Код сообщества"; "Код Правды"; "Код Памяти"; "Духовный код"; "Код воспитания"; "Код Подвига".