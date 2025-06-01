Александр Моор поздравил медработников Тюменской области с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Медицинских работников Тюменской области поздравил с наступающим профессиональным праздником губернатор Александр Моор. За трудовые и личные достижения глава региона вручил награды сотрудникам отрасли.

"Пользуясь случаем, передал благодарность медикам Тюменской области от жителей подшефного Краснодона. Каждый раз, когда там бываю, посещаю медицинские учреждения, которые мы восстанавливаем. Спасибо, что тоже не остаётесь в стороне, оказываете поддержку нашим друзьям в Краснодоне!" - сообщил губернатор в своих соцсетях.

По его словам, система здравоохранения Тюменской области совершенствуется, улучшается материально-техническая база. С 2022 по 2024 год в регионе только в рамках нацпроекта "Здравоохранение" создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля. Работа продолжится уже по новому нацпроекту – "Продолжительная и активная жизнь".

"От имени всех земляков благодарю медицинских работников Тюменской области за благородный труд, служение людям и желаю профессиональных успехов. Будьте здоровы сами, берегите себя и своих близких!" - сказал Александр Моор.