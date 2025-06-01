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Ишимцам предлагают бесплатно освоить навыки работы гидом

Общество, 11:39 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на проект "Линии города" открыт до 13 июня. Ишимцы бесплатно освоят навыки работы гидом.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. С 14 по 22 июня для них проведут обучающие встречи — очные и онлайн. Программа включает мастер-классы с профессиональным экскурсоводом и практику для отработки навыков. Занятия проведет руководитель проектного офиса "Больше, чем путешествие" в Тюменской области Алина Теплякова.

"Обучение экскурсоводов на проекте "Линии города" — это не просто одноразовый курс. Мы поможем выпускникам работать экскурсоводами и за пределами проекта, так как эта профессия всегда востребована. Важно, что наши специалисты будут владеть уникальной информацией. Ведь мы создаем экскурсии на основе реальных историй жителей Ишима", — рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" Роман Дробунин.

28 июня, в День молодёжи, гиды проведут серию экскурсий "Маленькие истории в валенках", пишет "КП-Тюмень".

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