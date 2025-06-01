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В Тюменском районе 30 дорог уже привели в нормативное состояние

Общество, 15:39 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего 98 автодорог общей протяженностью 56 км предстоит отремонтировать в Тюменском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы на 30 улицах уже выполнены, еще на 39 муниципальных дорогах продолжается ремонт.

Наибольшее количество объектов -11 - находится на территории Переваловского сельского поселения, здесь отремонтируют более шести километров дорожного полотна. Специалисты приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона на улицах Купеческая и Уездная. До проведения ремонтных работ дорога была в щебеночном исполнении. По словам местных жителей, проблем с проездом здесь не было, но новое покрытие – это гарантия безопасности.

До сдачи объектов в эксплуатацию специалисты углубят водопропускные канавы, укрепят обочины и обустроят съезды к домам, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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