  • 12 июня 202512.06.2025четверг
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 26..28 С 0 м/с ветер северо-восточный

Документальный спектакль "Бери и помни" покажут тюменцам 22 июня

Общество, 19:37 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показы документального спектакля "Бери и помни" пройдут в Молодежном театральном центре "Космос" 22 июня в 16 и 18 часов. Он основан на реальных историях тюменцев, переживших Великую Отечественную войну.

Постановка посвящена теме сохранения личной и семейной памяти, осмыслению прошлого и связи поколений. Она состоит из восьми рассказов, каждый из которых дополнен символом воспоминаний — пиджаком с орденами, старыми часами, шалью или фотографией.

"Название "Бери и помни" передает главную идею спектакля: каждая история связана с предметом, который переходит из поколения в поколение и помогает сохранить связь с прошлым. Личные воспоминания — действенный способ говорить о былом, а театр — идеальное место для того, чтобы эти голоса были услышаны", — рассказала редакции Moi-portal.ru режиссер спектакля и менеджер проектов молодежного театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова.

Истории воплощены в инсталляциях в виде металлических кубов, между которыми зрители перемещаются в формате спектакля-медиации.

Финальная часть постановки — общее действие. Каждый зритель может записать свою семейную историю, добавив ее к общему пространству воспоминаний.

Премьера спектакля "Бери и помни" состоялась 9 мая, в День Победы. Его посмотрели более 100 зрителей. В представлении участвовали любительские актеры из Тюмени, а также ансамбль современного танца "Академия". Публика высоко оценила глубину и форму постановки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 12.06.2025Госавтоинспекторы и медики Тюменской области проведут выезды на федеральные трассы 
19:37 12.06.2025Документальный спектакль "Бери и помни" покажут тюменцам 22 июня
18:31 12.06.2025Вечер любимых мелодий подарил тюменцам ансамбль народной музыки "Сибирская забава" в День России
18:21 12.06.2025Тюменская область интегрирует туристические предложения в терминалы "СберМед"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора