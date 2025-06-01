Документальный спектакль "Бери и помни" покажут тюменцам 22 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показы документального спектакля "Бери и помни" пройдут в Молодежном театральном центре "Космос" 22 июня в 16 и 18 часов. Он основан на реальных историях тюменцев, переживших Великую Отечественную войну.

Постановка посвящена теме сохранения личной и семейной памяти, осмыслению прошлого и связи поколений. Она состоит из восьми рассказов, каждый из которых дополнен символом воспоминаний — пиджаком с орденами, старыми часами, шалью или фотографией.

"Название "Бери и помни" передает главную идею спектакля: каждая история связана с предметом, который переходит из поколения в поколение и помогает сохранить связь с прошлым. Личные воспоминания — действенный способ говорить о былом, а театр — идеальное место для того, чтобы эти голоса были услышаны", — рассказала редакции Moi-portal.ru режиссер спектакля и менеджер проектов молодежного театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова.

Истории воплощены в инсталляциях в виде металлических кубов, между которыми зрители перемещаются в формате спектакля-медиации.

Финальная часть постановки — общее действие. Каждый зритель может записать свою семейную историю, добавив ее к общему пространству воспоминаний.

Премьера спектакля "Бери и помни" состоялась 9 мая, в День Победы. Его посмотрели более 100 зрителей. В представлении участвовали любительские актеры из Тюмени, а также ансамбль современного танца "Академия". Публика высоко оценила глубину и форму постановки.