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Госавтоинспекторы и медики Тюменской области проведут выезды на федеральные трассы 

Общество, 20:33 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные выезды на федеральные трассы проведут сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники. В связи с жаркой погодой в Тюменской области на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации.

Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.

"В жаркие дни пройдут совместные выезды на федеральные трассы сотрудников Госавтоинспекции и медицинских работников. Доктора дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление и другие показатели организма. Сотрудники Госавтоинспекции доводят прогноз погоды и дорожную обстановку на трассах через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, установленных в машинах водителей-дальнобойщиков", - отметил руководитель управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Жаркая погода, установившаяся в Тюменской области, может стать фактором риска для водителей, въезжающих на территорию региона из северных округов – Югры и Ямала. Проезжая большие перегоны в течение дня, автомобилисты не готовы к резким изменениям погодных условий: их внимание рассеивается, реакция замедляется.

Всем участникам дорожного движения автоинспекторы вручают предупреждающие памятки и желают счастливого пути, сообщает региональная Госавтоинспекция.

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