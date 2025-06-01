Москва и Тюмень подписали соглашения в сфере туризма на форуме "Путешествуй!"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Москва и Тюмень подписали соглашения в сфере туризма на форуме "Путешествуй!". Первый документ закрепил договоренности между комитетом по туризму города Москвы и департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Цель соглашения — реализация совместных проектов, направленных на продвижение туристического потенциала Москвы и Тюменской области на внутреннем и мировом туристических рынках среди российских и иностранных туристов, в том числе в рамках продвижения межрегионального проекта "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири".

"Соглашение открывает новые возможности для позиционирования региона на федеральном уровне. Сегодня мы переходим к более глубокому взаимодействию. У нас есть конкретные туристические продукты, которые требуют систематизации, внедрения определенных инструментов и практик", - прокомментировала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Второе соглашение подписали Агентство туризма и продвижения Тюменской области, АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" и туроператор Fun&Sun. Оно предполагает формирование дорожной карты для популяризации и продажи совместного продукта "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", ориентированного на мировой туристический рынок.

"Наличие такого соглашения даст нам возможность составить детальную дорожную карту для реализации инструментов продвижения на международных рынках. В начале этого года в рамках партнерства с Мостуризмом мы приняли участие в профильной туристической выставке в Мумбаи и провели серию переговоров с индийскими туроператорами. Сейчас коллеги уже формируют первую туристическую группу из Индии, которую мы ожидаем в этом году", - отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.