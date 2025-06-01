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В Тюменской области будут продвигать гастрономический туризм

Общество, 20:29 11 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область стала пилотным регионом программы АСИ "ПроЕДУ по России!"

Свой гастрономический паспорт в рамках сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) "ПроЕДУ по России! Вкус как стратегия: как регионы создают гастрономическую идентичность" представила Тюменская область на форуме-выставке "Путешествуй!" в Москве 11 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По итогам презентации регион вошел в десятку пилотных субъектов России, отобранных для участия в федеральной программе АСИ по развитию гастрономического туризма.

Разработкой паспорта занималась команда Тюменской области под руководством исследователя локальной кухни Лидии Носовой. В нем собраны ключевые элементы гастрономической идентичности региона: локальные специалитеты, направления развития гастроиндустрии, опыт интеграции сибирских кулинарных традиций в современные гастрономические концепции.

Отмечено, что регион не просто сохраняет кулинарное наследие, но и развивает его, создавая уникальный почерк тюменской кухни.

"Планируем создать новый маршрут и продвигать Тюменскую область как гастрономическое направление — с нашими шефами, предпринимателями и местными продуктами. Это поможет нам по-новому заявить о себе на федеральном и международном уровне. Также надеемся, что появятся образовательные программы для заведений общепита, подключатся отели, рестораны при гостиницах. И, конечно, хотим, чтобы сибирский завтрак занял свое заслуженное место в меню каждого, кто встречает у нас гостей", - прокомментировал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"Мы видим гастрономию как часть культурного кода региона и постепенно внедряем гастрономическую концепцию в практику ресторанов и отелей. Это сделает отдых в Тюменской области еще насыщеннее и привлекательнее для туристов", - отметила Лидия Носова.

Ранее Тюменская область уже была отмечена на федеральном уровне — регион получил Гран-при в номинации "Регион гастрономического туризма" на IV Всероссийской туристической премии "Регионы туризма и гостеприимства".

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# гастрономический туризм , Дмитрий Пухов , Лидия Носова

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