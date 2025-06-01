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В Тюмени состоится семинар "Правовые аспекты информационной работы для предпринимателей и СМИ"

Общество, 23:07 11 июня 2025

организаторов семинара | Фото: организаторов семинара

Семинар "Правовые аспекты информационной работы для предпринимателей и СМИ" состоится в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1) 17 июня, начало — в 16 часов.

Мероприятие проведут департамент общественных связей Тюменской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

"Сейчас практически каждая организация взаимодействует с медиасферой: от рекламы до работы с персональными данными. Один из блоков нашего семинара будет посвящен новым правилам, регулирующим данную сферу. Также поднимем тему нивелирования репутационных рисков для бизнеса из-за недостоверной информации, размещенной в публичном пространстве", - сказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Ирина Широкова.

В числе экспертов - представители Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу:

начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных Екатерина Девяткова; начальник отдела организационной, правовой работы и кадров Наталья Пасечнюк; управляющий партнер Адвокатского бюро "Бабиков и Партнеры" Павел Бабиков.

Участие в семинаре бесплатное, но необходимо заполнить заявку. Количество мест ограничено.

Дополнительная информация по телефону: 8 912 924 60 46 Екатерина.

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# бизнес , медиа , право , семинар

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