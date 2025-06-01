Тюменская область интегрирует туристические предложения в терминалы "СберМед"

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Агентство туризма и продвижения Тюменской области и "СберМедИИ" заключили соглашение о сотрудничестве на международной выставке-форуме "Путешествуй!". Компания, входящая в экосистему "Сбера", активно развивает направления медицинского туризма, цифровизации и внедрения ИИ-технологий, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В перспективе развития сотрудничества жители и гости региона смогут в общественных местах пройти экспресс-чекап и получить информацию о возможных рисках для здоровья. А наша туристическая отрасль предложит целый спектр продуктов в сфере оздоровительного туризма. Это отличное партнерство, которое укрепляет связь между гостями и туристической инфраструктурой региона", сказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Благодаря широкому спектру цифровых сервисов и масштабной платформе компании, Тюменская область сможет интегрировать свои туристические предложения в терминалы "СберМед", охватывающую миллионы пользователей.

"Коллаборация с Тюменской областью позволит, с одной стороны, раньше узнавать о возможных проблемах со здоровьем до визита к врачу и, тем более, до усугубления заболевания. Это поможет на самой ранней стадии обращаться в медучреждения, восстановительные комплексы и рекреационные зоны, которых так много в Тюмени, и оперативно заботиться о себе", - считает генеральный директор "СберМедИИ" Дмитрий Домарев.

Соглашение направлено на совместную работу по развитию туристического потенциала и повышению узнаваемости региона на федеральном и международном уровнях.