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В Тобольском районе бетономешалка въехала в автомобиль Kia

Происшествия, 13:05 13 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Бетономешалка въехала в заднюю часть автомобиля Kia на 41-м км автодороги Тобольск-Байгора 12 июня, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, водитель бетономешалки не смог выбрать безопасную дистанцию. В ДТП получили ранения 48-летняя водитель и 7-летний пассажир легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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