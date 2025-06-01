Тюменских аграриев приглашают на Международную агропромышленную выставку
Аграриев Тюменской области приглашают принять участие в Международной агропромышленной выставке "Агроволга 2025", которая пройдет в Республике Татарстан с 9 по 11 июля, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.
Мероприятие объединит на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум на территории Международного выставочного центра "Казань Экспо". Программа включает круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса.
Подробную информацию можно узнать по ссылке.