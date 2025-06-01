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Тюменских аграриев приглашают на Международную агропромышленную выставку

Общество, 18:47 13 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Аграриев Тюменской области приглашают принять участие в Международной агропромышленной выставке "Агроволга 2025", которая пройдет в Республике Татарстан с 9 по 11 июля, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Мероприятие объединит на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум на территории Международного выставочного центра "Казань Экспо". Программа включает круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# АПК , выставка

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