Сергея Захарченко избрали атаманом Отдельского казачьего общества Тюменской области
Новым атаманом Отдельского казачьего общества Тюменской области назначили Сергея Захарченко на отчетно-выборочном круге Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества, который прошел в Тюменском государственном институте культуры 13 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Атаман Отдельского казачьего общества Николай Белослудцев выступил с докладом об итогах работы общества за последние 10 лет. В соответствии с уставом занимать должность можно только два срока по пять лет. За значительный вклад в развитие российского казачества, патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей его наградили Благодарностью губернатора Тюменской области.