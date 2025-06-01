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Сергея Захарченко избрали атаманом Отдельского казачьего общества Тюменской области

Общество, 19:09 13 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новым атаманом Отдельского казачьего общества Тюменской области назначили Сергея Захарченко на отчетно-выборочном круге Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества, который прошел в Тюменском государственном институте культуры 13 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Атаман Отдельского казачьего общества Николай Белослудцев выступил с докладом об итогах работы общества за последние 10 лет. В соответствии с уставом занимать должность можно только два срока по пять лет. За значительный вклад в развитие российского казачества, патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей его наградили Благодарностью губернатора Тюменской области.

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# атаман , казачье войско

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