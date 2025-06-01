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Бесправник отметил покупку автомобиля и был задержан автоинспекторами на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 12:06 14 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Антирекорды пьяного вождения бьют в жаркую погоду жители Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция 14 июня.

За прошедшие сутки автоинспекторы отстранили от управления транспортом 23 нетрезвых водителя, еще 17 задержаны сегодня ночью.

36-летний пьяный бесправник задержан на федеральной автодороге Тюмень-Омск. На автомобиле ВАЗ он ехал из Заводоуковска, где купил машину, а по пути отметил приобретение.

Показания алкотестера составили 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован на спец стоянку, водитель задержан до решения суда.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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