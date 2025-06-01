Госавтоинспекция: каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транзитники на тюменских дорогах находятся в зоне особого внимания, сообщает региональная Госавтоинспекция. Статистика говорит, что каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта.

В 2025 году по их вине произошло 156 дорожных аварий, в них погибли 28 человек, 221 получил ранения. Число погибших по сравнению с 2024 годом увеличилось на 50%.

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый второй из всех погибших в ДТП в Тюменской области.

"С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, - отметил начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу.

На всех участках тюменских федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим водителям с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона.