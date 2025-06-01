  • 14 июня 202514.06.2025суббота
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер северо-западный

Госавтоинспекция: каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта

Происшествия, 12:49 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транзитники на тюменских дорогах находятся в зоне особого внимания, сообщает региональная Госавтоинспекция. Статистика говорит, что каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта.

В 2025 году по их вине произошло 156 дорожных аварий, в них погибли 28 человек, 221 получил ранения. Число погибших по сравнению с 2024 годом увеличилось на 50%.

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый второй из всех погибших в ДТП в Тюменской области.

"С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, - отметил начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу.

На всех участках тюменских федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим водителям с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 14.06.2025Госавтоинспекция: каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта
12:06 14.06.2025Бесправник отметил покупку автомобиля и был задержан автоинспекторами на трассе Тюмень-Омск
11:19 14.06.2025Полтора килограмма лосося вынес неизвестный из магазина в Тюмени
10:02 14.06.2025Похитителя запасных колёс задержали полицейские в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора