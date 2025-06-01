Более 12 километров дорог Упоровского округа приведут в нормативное состояние

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 12 км дорог будут приведены в нормативное состояние в Упоровском округе в 2025 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Работы уже заканчиваются на автомобильной дороге Центральный - Емуртла - Видонова - граница Курганской области. Здесь будут отремонтированы два участка дороги протяжённостью почти 10 км.

Уже уложен верхний слой асфальта, дорожники приступили к устройству обочин. Кроме того, ремонт уже проведён на автомобильной дороге Упорово - Буньково - Тюменцева с 6 по 9 км.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".