Более 12 километров дорог Упоровского округа приведут в нормативное состояние
Более 12 км дорог будут приведены в нормативное состояние в Упоровском округе в 2025 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Работы уже заканчиваются на автомобильной дороге Центральный - Емуртла - Видонова - граница Курганской области. Здесь будут отремонтированы два участка дороги протяжённостью почти 10 км.
Уже уложен верхний слой асфальта, дорожники приступили к устройству обочин. Кроме того, ремонт уже проведён на автомобильной дороге Упорово - Буньково - Тюменцева с 6 по 9 км.
Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".