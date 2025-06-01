Тюменский инфекционист пояснил, почему одних людей комары кусают чаще, чем других

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Химический состав тела, запахи, температура тела, углекислый газ привлекают комаров. Об этом рассказала инфекционист Александра Росаткевич. Чем больше CO2 выделяется, тем более "вкусными" мы становимся для этих насекомых.

"Температура тела играет важную роль: комары охотнее кусают тех, у кого она выше. У каждого человека есть свой уникальный запах, который определяется генетическими и кожными факторами, а также микробиомом кожи — различными бактериями, живущими на поверхности", — рассказал tmn.aif.ru врач-инфекционист.

Влияет и цвет одежды. Комары предпочитают темные оттенки, такие как черный и красный. Существует множество мифов о том, что комары выбирают своих жертв по группе крови или запаху алкоголя, однако убедительных научных доказательств, подтверждающих эти утверждения нет.