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В Тюменской области на дорогах выявляют юных водителей без прав

Общество, 14:38 15 июня 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Рейды по выявлению несовершеннолетних водителей, у которых нет прав, выявляют на дорогах Тюменской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 30 километре автодороги Тюмень – Каменка - граница Свердловской области сотрудники тюменской ГИБДД остановили скутер "Мотоленд". Им управлял 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

Юный водитель пояснил, что взял скутер без разрешения. Ключи находились в свободном доступе.

На водителя составили административный материал, скутер отвезли на специализированную стоянку.

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# ГИБДД по Тюменской области

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