В Тюменской области на дорогах выявляют юных водителей без прав
Рейды по выявлению несовершеннолетних водителей, у которых нет прав, выявляют на дорогах Тюменской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
На 30 километре автодороги Тюмень – Каменка - граница Свердловской области сотрудники тюменской ГИБДД остановили скутер "Мотоленд". Им управлял 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.
Юный водитель пояснил, что взял скутер без разрешения. Ключи находились в свободном доступе.
На водителя составили административный материал, скутер отвезли на специализированную стоянку.