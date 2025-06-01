В Тюменской области на дорогах выявляют юных водителей без прав

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Рейды по выявлению несовершеннолетних водителей, у которых нет прав, выявляют на дорогах Тюменской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 30 километре автодороги Тюмень – Каменка - граница Свердловской области сотрудники тюменской ГИБДД остановили скутер "Мотоленд". Им управлял 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

Юный водитель пояснил, что взял скутер без разрешения. Ключи находились в свободном доступе.

На водителя составили административный материал, скутер отвезли на специализированную стоянку.