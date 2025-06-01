Более 14 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры в Заводоуковском округе за год
Более 14 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры в Заводоуковском округе за год. Работы пройдут практически во всех сельских Домах культуры.
"В 13 из 17 ДК установили автоматическую пожарную сигнализацию. В отдельных зданиях обновили окна. Идет ремонт крыльца в клубе поселка Речной", - рассказала глава Заводоуковского округа Светлана Касенова.
По ее словам, ремонт пройдет и в образовательных учреждениях, но чуть позже. В школах организованы смены летних лагерей, старшеклассники сдавали экзамены.
В самом Заводоуковске строители продолжают капительный ремонт в детском саду "Алёнушка". Отремонтируют дошкольное учреждение и в селе Падун.
Оксана Корнеенкова