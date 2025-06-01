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Более 14 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры в Заводоуковском округе за год

Общество, 10:12 16 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 14 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры в Заводоуковском округе за год. Работы пройдут практически во всех сельских Домах культуры.

"В 13 из 17 ДК установили автоматическую пожарную сигнализацию. В отдельных зданиях обновили окна. Идет ремонт крыльца в клубе поселка Речной", - рассказала глава Заводоуковского округа Светлана Касенова.

По ее словам, ремонт пройдет и в образовательных учреждениях, но чуть позже. В школах организованы смены летних лагерей, старшеклассники сдавали экзамены.

В самом Заводоуковске строители продолжают капительный ремонт в детском саду "Алёнушка". Отремонтируют дошкольное учреждение и в селе Падун.

Оксана Корнеенкова

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# ремонт школ , Светлана Касенова

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