Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района. Саженцы дополнили уже растущие в этом общественном пространстве деревья, сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.

"Участвовали в акции и предприниматели района. Большое спасибо им за традиционную поддержку. В сквере мы ежегодно подсаживаем новые деревья, так территория становится более привлекательной", - уточнила глава района.

Стало больше деревьев и на районной лыжной базе. В ходе акции "Лес победы" аромашевцы посадили ели и сосны.

Оксана Корнеенкова