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Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района

Общество, 11:29 16 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района. Саженцы дополнили уже растущие в этом общественном пространстве деревья, сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.

"Участвовали в акции и предприниматели района. Большое спасибо им за традиционную поддержку. В сквере мы ежегодно подсаживаем новые деревья, так территория становится более привлекательной", - уточнила глава района.

Стало больше деревьев и на районной лыжной базе. В ходе акции "Лес победы" аромашевцы посадили ели и сосны.

Оксана Корнеенкова

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# Аромашевский район , Лес Победы , посадка деревьев

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