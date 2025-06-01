Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района
Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района. Саженцы дополнили уже растущие в этом общественном пространстве деревья, сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.
"Участвовали в акции и предприниматели района. Большое спасибо им за традиционную поддержку. В сквере мы ежегодно подсаживаем новые деревья, так территория становится более привлекательной", - уточнила глава района.
Стало больше деревьев и на районной лыжной базе. В ходе акции "Лес победы" аромашевцы посадили ели и сосны.
Оксана Корнеенкова