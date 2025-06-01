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Мастера Тюмени могут стать резидентами музейно-ремесленного "Цеха"

Общество, 09:40 17 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменским мастерам предлагают стать резидентами музейно-ремесленного "Цеха". Объявлен соответствующий конкурс, прием заявок продлится по 25 июня, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Идеи мастеров, которые пройдут отбор, воплотят и реализуют в открытом современном многофункциональном пространстве. Участникам необходимо представить творческий проект, который может включать в себя разнообразные формы взаимодействия с посетителями: лекции, мастер-классы, просветительские программы, выставки и мероприятия.

В процессе участия и в случае победы в конкурсе резидент сможет заявить о себе и своих идеях, получить признание от компетентного жюри, реализовать творческую идею на базе современной площадки, стать частью реализации проекта креативных индустрий Тюмени.

Резиденция будет работать с августа 2025 года по январь 2026 года. Заявки принимаются по адресу: tumenremeslo@mail.ru

Дополнительная информация: 45-09-93 (доб. 145)

С условиями участия в конкурсе и сотрудничества можно ознакомиться в положении (в комментариях к посту).

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# конкурс , мастера , Музейный комплекс им , Словцова

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