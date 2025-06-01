Тюменские эксперты провели семинар для бизнеса и СМИ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Правовые аспекты информационной работы для предпринимателей и СМИ" состоялся в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 июня. Экспертная площадка собрала ведущих специалистов в области информационного права.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова на открытии мероприятия рассказала, что этот проект родился в экспресс-формате в ходе обсуждения изменений в законодательстве. С момента внесения изменений поступали обращения от предпринимателей и средств массовой информации, поэтому решили отреагировать на эти запросы проведением сегодняшнего семинара.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ирина Широкова обозначила перспективы подобных мероприятий: "Хотелось бы получить от вас обратную связь о полезности информации и уместности формата. Возможно, мы сделаем такие семинары регулярными. Если станут возникать вопросы, будем проводить образовательные мероприятия для СМИ и специалистов по информационной работе".

Объясняя присутствие предпринимателей на семинаре, она отметила: "Сейчас все субъекты предпринимательской деятельности так или иначе занимаются информационной работой. Это уже стало стандартом любого субъекта, любого публичного лица".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков подчеркнул значимость мероприятия: "Одним из направлений моей деятельности является просветительская работа с предпринимателями. В текущей ситуации стремительного изменения законодательства, особенно в части персональных данных, без изучения правовых основ построить безопасную предпринимательскую деятельность уже невозможно".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Павел Меньщиков призвал участников активно взаимодействовать с экспертами: "Важно не просто присутствовать на семинаре, а сформулировать интересующие вопросы и получить на них ответы".

Были освещены три ключевых направления. Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных управления Роскомнадзора по Тюменской области Екатерина Девяткова рассказала о работе с персональными данными юридических лиц.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Начальник отдела организационной, правовой работы и кадров ведомства Наталья Пасечнюк раскрыла особенности учета интернет-рекламы в Едином реестре.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бабиков и партнеры" Павел Бабиков поделился конкретными рекомендациями по защите деловой репутации и предотвращению судебных разбирательств.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Практический формат мероприятия позволил участникам получить актуальные знания по работе с информацией в современных правовых реалиях. Особое внимание было уделено вопросам минимизации репутационных рисков и соблюдению новых правил в сфере медиа.

Бесплатный семинар собрал полный зал заинтересованных участников – предпринимателей и представителей СМИ, что подтверждает высокую востребованность подобных образовательных мероприятий.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Добавим, семинар организован департаментом общественных связей Тюменской области при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Меньщикова. Организатором события выступило ГАУ ТО "ТРИА “ТюменьМедиа”".

Ирина Широкова пригласила участников направлять свои запросы в "ТюменьМедиа": "Если формат вам понравится, мы постараемся быстро среагировать на ваши запросы и организовать подобные семинары".

Инна Кондрашкина