В Омутинском районе обсудили перезаключение концессии в сфере ЖКХ
Перезаключение концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили в Омутинском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Кузнецов.
"На встрече обсуждались новые механизмы, разработанные Министерством экономического развития, которые призваны обеспечить постоянный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов", - уточнил глава района.
По его мнению, такой подход позволит не только модернизировать и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, но и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для развития нашего района.