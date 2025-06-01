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В Омутинском районе обсудили перезаключение концессии в сфере ЖКХ

Экономика, 20:26 16 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Перезаключение концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили в Омутинском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"На встрече обсуждались новые механизмы, разработанные Министерством экономического развития, которые призваны обеспечить постоянный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов", - уточнил глава района.

По его мнению, такой подход позволит не только модернизировать и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, но и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для развития нашего района.

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# ЖКХ , концессионное соглашение , Омутинский район

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