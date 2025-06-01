Работе с нейросетями научат жителей Тюменской области в школе программирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научиться работе с нейросетями смогут жители Тюменской области в Школе программирования. Курс по программе "Prompt-инженер. Искусство коммуникации с нейросетью" стартует 2 июля, сообщает департамент информатизации.

Слушатели освоят навыки создания аккаунтов в различных нейросетях, формирования запросов для генерации текстового контента и изображений, промптов по решению задач генерации аудиовизуального контента. Также в учебной программе – выявление тенденции и прогнозирование событий с помощью нейросетей, используя библиотеки промптов.

Записаться на курс можно до 30 июня. Для этого надо зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области, перейти на сайт Школы программирования, выбрать курс и нажать "Записаться", заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование.

Отметим, бесплатное обучение в дистанционном формате могут пройти жители юга Тюменской области в возрасте от 17 лет.