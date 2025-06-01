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Каждый третий работающий тюменец сомневается в своем профессионализме

Общество, 15:32 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сомневается в своих профессиональных навыках каждый третий работающий житель Тюменской области. А почти половина убеждена, что карьерные достижения являются результатом удачи, приводят результаты опроса экономически активного населения социальная сеть для нетворкинга "Сетка" и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

На подобное самовосприятие чаще всего влияет недостаток опыта работы. Неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет – указали 52 % респондентов. Среди опрашиваемых от 35 до 44 лет неуверенных в себе в половину меньше – 28 %, а от 55 лет и старше всего 15%.

Чаще всего синдром самозванца люди испытывают, когда нужно выполнить сложную задачу, выступить перед людьми либо в момент, когда их хвалят перед коллегами.

Справляться с неуверенностью 40 % респондентам позволяют самообразование и повышение квалификации. Еще 31 % - профессиональное обучение, 30 % - похвала от руководства, 20 % - подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку.

Интересно, что самыми бесполезными способами "самотерапии" участники назвали самовнушение, советы друзей и обращение к коучам.

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