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Пресс-конференция о проведении акции, посвященной участникам Парада Победы 1945 года

Общество, 10:26 18 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проведение акции, посвящённой нашим землякам, участникам Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Акция проводится в рамках 80-летия Победы" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: сопредседатель Общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов; руководитель организационно-методического отдела Тюменского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Рудаков.

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