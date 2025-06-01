Пресс-конференция о проведении акции, посвященной участникам Парада Победы 1945 года
Трансляция пресс-конференции "Проведение акции, посвящённой нашим землякам, участникам Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Акция проводится в рамках 80-летия Победы" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: сопредседатель Общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов; руководитель организационно-методического отдела Тюменского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Рудаков.