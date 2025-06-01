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Окопные свечи, спальные мешки, масксети отправили жители Ишима бойцам отряда "Барс - 7"

Общество, 15:54 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Окопные свечи, спальные мешки, масксети отправили жители Ишима землякам, участвующим в СВО - бойцам отряда "Барс - 7". Также в гуманитарном грузе коврики, продукты с дилительным сроком хранения сообщает администрация города.

Добровольческую акцию организовали члены ишимского отделения тюменской региональной общественной организации "Держава" совместно с волонтёрами движения "Своих не бросаем". Гумпомощь собрали непосредственно по наказам бойцов. В посылку вложили письма солдатам, написанные школьниками.

"Когда читаешь трогательные слова, выведенные детской рукой, чувствуешь всю значимость нахождения на фронте, что защищаешь тех, кто о тебе беспокоится и ждёт дома", - комментируют ветераны СВО.

Посылки отправятся к месту назначения уже в ближайшее время.

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# гуманитарный груз , Ишим , СВО

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