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Тюменских водителей призывают к осторожности на дорогах в дождливую погоду

Общество, 17:45 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К осторожности в мокрую погоду призывает участников движения Госавтоинспекция Тюменской области. Как отметили в ведомстве, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди, что может негативно повлиять на дорожную аварийность.

Водителям советуют выбирать безопасные скорость и дистанцию, учитывая, что сцепление колес автомобилей с асфальтовым покрытием на мокрой дороге уменьшается, а тормозной путь автомобиля увеличивается.

"Автомобилисты зачастую недооценивают опасность движения по мокрой проезжей части. Именно поэтому в дождь увеличивается число ДТП из-за неправильного выбора дистанции и скорости, а также число наездов на людей на пешеходных переходах", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Автоинспекторы проводят с водителями разъяснительную работу и вручают памятки о правильном выборе скорости в дорожных и погодных условиях. В населенных пунктах водителям рекомендуют заранее тормозить перед пешеходными переходами, а на загородных дорогах учитывать плохую видимость из-за дождя или тумана при выборе скоростного режима и дистанции.

Особенно осторожными нужно быть начинающим водителям, у которых нет опыта управления транспортом на мокрых скользких дорогах, а также пожилым людям, людям с ослабленным зрением.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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