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Советники по воспитанию работают во всех школах Тюменской области

Общество, 18:29 17 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Советники директоров по воспитанию работают во всех школах Тюменской области. Регион стал одним из первых участников этого пилотного проекта, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" поручил ввести во всех школах страны должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Цель поручения — формирование единой воспитательной среды.

По пилотному проекту "Навигаторы детства" с 2021 года во всех дневных школах ввели ставки советников, а с 2022 года, по инициативе департамента образования и науки Тюменской области, должность советника появилась во всех колледжах и техникумах региона.

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# воспитание , школы

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