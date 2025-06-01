Тюменскому врачу, который пострадал от нападения, оказывают необходимую медпомощь
Тюменскому врачу, который пострадал от нападения, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Напомним, 16 июня в приемном отделении ОКБ №2 в Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную.
"Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются. Нападения на медицинских работников считаем недопустимым", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.
УМВД по Тюменской области и региональная прокуратура проводят проверку.