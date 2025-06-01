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Тюменскому врачу, который пострадал от нападения, оказывают необходимую медпомощь

Происшествия, 17:12 17 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменскому врачу, который пострадал от нападения, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Напомним, 16 июня в приемном отделении ОКБ №2 в Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную.

"Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются. Нападения на медицинских работников считаем недопустимым", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.

УМВД по Тюменской области и региональная прокуратура проводят проверку.

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# медицинская помощь , нападение

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