Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году, сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на строительные объекты.

"На улице Красных Зорь возведение школы началось в феврале 2024 года. К зданию уже подключили системы отопления и необходимые коммуникации, активно ведутся отделочные работы. Учреждение предназначено для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и будет работать в режиме одной смены", - уточнил глава города.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Максим Афанасьев поручил подрядчику проработать возможность организации парковочных мест для родителей и сотрудников.

Высокими темпами продолжается строительство школы микрорайоне Ямальский-1. На площадке завершают монтажные работы, строители занимаются отделкой помещений, устанавливают системы отопления. Все этапы выполняются в соответствии с графиком, что позволяет рассчитывать на своевременный ввод учреждения в эксплуатацию.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Работы на объектах образования продолжаются с акцентом на качество и безопасность, подчеркнул глава города.