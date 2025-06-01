  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году

Общество, 11:20 18 июня 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году, сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на строительные объекты.

"На улице Красных Зорь возведение школы началось в феврале 2024 года. К зданию уже подключили системы отопления и необходимые коммуникации, активно ведутся отделочные работы. Учреждение предназначено для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и будет работать в режиме одной смены", - уточнил глава города.

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Максим Афанасьев поручил подрядчику проработать возможность организации парковочных мест для родителей и сотрудников.

Высокими темпами продолжается строительство школы микрорайоне Ямальский-1. На площадке завершают монтажные работы, строители занимаются отделкой помещений, устанавливают системы отопления. Все этапы выполняются в соответствии с графиком, что позволяет рассчитывать на своевременный ввод учреждения в эксплуатацию.

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Работы на объектах образования продолжаются с акцентом на качество и безопасность, подчеркнул глава города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 18.06.2025Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Новаторов в Тюмени
11:42 18.06.2025В сквере Домашний в Тюмени отремонтировали систему водоотведения
11:20 18.06.2025Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году
11:11 18.06.2025Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора