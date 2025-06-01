  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Лучших операторов дронов определили среди тюменских школьников

Общество, 22:23 17 июня 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Лучших операторов дронов определили на V открытом аэрофестивале "Небосвод Сибири" среди юных пилотов Тюменской области и соседних регионов. Состязания прошли в Тюменском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Помимо традиционного пилотирования дроном, ребята состязались в квалификационном полете на симуляторе и сбросе груза по намеченному маршруту.

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

По итогам напряженной борьбы кубка Великой Победы и первого места удостоена команда переваловской школы Тюменского района.

Второе место заняла команда уватской школы, третье — детского технопарка "Кванториум" из Ханты-Мансийска.

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дроны , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:23 17.06.2025Лучших операторов дронов определили среди тюменских школьников
22:11 17.06.2025Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала прошел в Белоярском
19:35 17.06.2025В Тюмени открыли выставку "Время рекордов"
19:24 17.06.2025Размер взносов на капремонт могут скорректировать в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора