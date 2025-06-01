Лучших операторов дронов определили среди тюменских школьников
Лучших операторов дронов определили на V открытом аэрофестивале "Небосвод Сибири" среди юных пилотов Тюменской области и соседних регионов. Состязания прошли в Тюменском районе, сообщает администрация муниципалитета.
Помимо традиционного пилотирования дроном, ребята состязались в квалификационном полете на симуляторе и сбросе груза по намеченному маршруту.
По итогам напряженной борьбы кубка Великой Победы и первого места удостоена команда переваловской школы Тюменского района.
Второе место заняла команда уватской школы, третье — детского технопарка "Кванториум" из Ханты-Мансийска.