Тюменцев приглашают на арт-медиацию по выставке "Постскриптум"
На арт-медиацию по выставке "Постскриптум" приглашают тюменцев 19 июня. Мероприятие начнется в 19 часов в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства", сообщили организаторы.
В основе экспозиции — лик прошлого, которое живет в каждом тюменском дворе, в каждом госпитале, на каждом заводе. Посетителям предлагают заглянуть в письма и эго-документы времен Великой Отечественной войны на арт-медиации, погрузиться в историю Тюменского тыла. "Это шанс услышать голоса тех, кто без оружия в руках ковал Победу", - отметили организаторы.
Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 0+