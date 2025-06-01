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Тюменцев приглашают на арт-медиацию по выставке "Постскриптум"

Общество, 08:14 19 июня 2025

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

На арт-медиацию по выставке "Постскриптум" приглашают тюменцев 19 июня. Мероприятие начнется в 19 часов в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства", сообщили организаторы.

В основе экспозиции — лик прошлого, которое живет в каждом тюменском дворе, в каждом госпитале, на каждом заводе. Посетителям предлагают заглянуть в письма и эго-документы времен Великой Отечественной войны на арт-медиации, погрузиться в историю Тюменского тыла. "Это шанс услышать голоса тех, кто без оружия в руках ковал Победу", - отметили организаторы.

Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 0+

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# выставка , Контора пароходства

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