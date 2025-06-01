Ялуторовские школьники снимут фильмы о современном патриотизме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркий кинематографический проект "Наше кино" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году. Инициатива направлена на вовлечение более 1 тыс. школьников Ялуторовска в создание короткометражных фильмов о патриотизме и героизме в современном понимании.

"Мы хотим показать молодежи, что патриотизм – это не просто абстрактное понятие из учебников. Это конкретные поступки каждого из нас: забота о близких, помощь родному городу, сохранение культурного наследия и борьба с равнодушием", – подчеркнула директор Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова.

Проект стартует в конце января 2026 года с серии мотивационных встреч в киноконцертном зале "Юбилейный". Школьники пройдут обучение на 32 мастер-классах от профессиональных тюменских режиссеров и сценаристов, освоят все этапы создания фильма – от написания сценария до монтажа.

Особенностью проекта Светлана Ефимова назвала возможность для подростков самостоятельно выбирать темы своих фильмов. Это могут быть истории о ветеранах Великой Отечественной войны или специальной военной операции, волонтерах, экологических проблемах или личных достижениях земляков. Каждая команда создаст собственный короткометражный фильм, который затем будет показан на финальном мероприятии инициативы – городском кинофестивале в мае 2026 года в КДЦ "Юбилейный".

Зрители смогут увидеть фильмы, созданные молодыми авторами, и оценить важность их взглядов. После просмотра публика и эксперты выберут лучшие работы в разных номинациях: определят лучшие сценарий, операторскую работу, мужскую и женскую роль.

"Наш проект станет мостом между поколениями. Профессиональные кинематографисты помогут молодым авторам раскрыть важные для города истории, а готовые фильмы войдут в архив кинотеатра и будут использоваться на уроках мужества, городских мероприятиях и патриотических акциях", – отметила Светлана Ефимова.

По итогам проекта будет создано не менее четырех короткометражных фильмов, а сотни школьников получат новые творческие навыки и поймут, что их голос важен для развития общества и страны.

Добавим, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году определили 110 победителей, пять из них – из Ялуторовска.

Инна Кондрашкина