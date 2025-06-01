  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Ялуторовские школьники снимут фильмы о современном патриотизме

Общество, 16:18 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркий кинематографический проект "Наше кино" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году. Инициатива направлена на вовлечение более 1 тыс. школьников Ялуторовска в создание короткометражных фильмов о патриотизме и героизме в современном понимании.

"Мы хотим показать молодежи, что патриотизм – это не просто абстрактное понятие из учебников. Это конкретные поступки каждого из нас: забота о близких, помощь родному городу, сохранение культурного наследия и борьба с равнодушием", – подчеркнула директор Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова.

Проект стартует в конце января 2026 года с серии мотивационных встреч в киноконцертном зале "Юбилейный". Школьники пройдут обучение на 32 мастер-классах от профессиональных тюменских режиссеров и сценаристов, освоят все этапы создания фильма – от написания сценария до монтажа.

Особенностью проекта Светлана Ефимова назвала возможность для подростков самостоятельно выбирать темы своих фильмов. Это могут быть истории о ветеранах Великой Отечественной войны или специальной военной операции, волонтерах, экологических проблемах или личных достижениях земляков. Каждая команда создаст собственный короткометражный фильм, который затем будет показан на финальном мероприятии инициативы – городском кинофестивале в мае 2026 года в КДЦ "Юбилейный".

Зрители смогут увидеть фильмы, созданные молодыми авторами, и оценить важность их взглядов. После просмотра публика и эксперты выберут лучшие работы в разных номинациях: определят лучшие сценарий, операторскую работу, мужскую и женскую роль.

"Наш проект станет мостом между поколениями. Профессиональные кинематографисты помогут молодым авторам раскрыть важные для города истории, а готовые фильмы войдут в архив кинотеатра и будут использоваться на уроках мужества, городских мероприятиях и патриотических акциях", – отметила Светлана Ефимова.

По итогам проекта будет создано не менее четырех короткометражных фильмов, а сотни школьников получат новые творческие навыки и поймут, что их голос важен для развития общества и страны.

Добавим, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году определили 110 победителей, пять из них – из Ялуторовска.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты губернатора , патриотическое воспитание , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 18.06.2025Фальшивых гостей на свадьбу можно нанять в Тюмени
16:20 18.06.2025В Тюменском районе пройдут антитеррористические учения
16:18 18.06.2025Ялуторовские школьники снимут фильмы о современном патриотизме
16:07 18.06.2025Сотрудники Росгвардии проверяют детские загородные лагеря

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора