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"Боевой кадровый резерв" - важный инструмент поддержки ветеранов специальной военной операции

Общество, 15:45 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв", который реализуется в Тюменской области, является еще одним важным инструментом поддержки ветеранов специальной военной операции.

Это, по словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко, такая комплексная программа, которая позволяет тем, кто возвращается с СВО, имеет боевой опыт, умеет оперативно принимать сложнейшие решения и брать на себя ответственность, найти свое место в мирной жизни и быть востребованным.

"Задачи самого фонда "Защитники Отечества" - это персональная, адресная поддержка каждого вернувшегося, уволенного участника специальной военной операции, - подчеркнула Динара Поштаренко. - Мы содействуем в получении мер социальной поддержки, и как раз проект "Боевой кадровый резерв" является еще одним важным инструментом поддержки и помощи ветеранам. Обучение участников СВО по этой программе и дальнейшее их трудоустройство сегодня и есть наша важная задача, о которой говорит и наш президент".

Напомним, 5 июня по программе "Боевой кадровый резерв" завершился этап онлайн-собеседований. Их прошел 371 участник. Теперь начинаются очные испытания. А после них — обучение, которое продлится год.

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# Боевой кадровый резерв

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