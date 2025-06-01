Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Тюменской области выросла на 1,7 % за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 1,7 % выросла доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Тюменской области за месяц. По данным национального бюро кредитных историй она составила 79,8 %.

"Рост связан с проводимой регулятором жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. В розничном кредитовании преобладают тенденции по сокращению спроса со стороны населения и снижению аппетита к риску со стороны кредиторов. В итоге это приводит к сокращению выдачи розничных кредитов", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с прошлого года, когда ключевая ставка ЦБ РФ и процентные ставки банков начали резко расти, требования к заёмщикам ужесточили. Теперь россиянам с показателем долговой нагрузки в 50 % уже невозможно получить кредит, хотя ещё год назад банки одобряли 25 % поданных заявок.

"На наш взгляд, основной причиной ужесточения требований стал рост просроченных кредитов. По данным Банка России, на 1 апреля текущего года доля некачественных долгов в совокупном портфеле кредитов, выданных банками физлицам, составила 0,62 процента. Для сравнения: в апреле 2024 года эта цифра не превышала 0,3 процента", - привела данные аналитик.

По ее прогнозу, если требования к заёмщикам будут оставаться настолько жёсткими ещё длительное время, то не исключено, что даже после снижения ключевой и процентных ставок до уровня 2021 г. возможность получить кредит для значительной части заемщиков превратится в определённую привилегию. Но, с другой стороны, такие условия являются одним из факторов предотвращения "пузыря" на кредитном рынке и дестабилизации банковской системы.

Оксана Корнеенкова