Результаты ЕГЭ на госуслугах запросили 1,3 млн раз

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Результаты по пяти предметам ЕГЭ доступны на госуслугах, их просмотрели 1,3 млн раз. Пик запросов пришёлся на 16 июня, когда объявили баллы по русскому языку. За сутки было просмотрено 336 тыс. результатов экзамена, сообщает Минцифры РФ.

"Данные ЕГЭ, загруженные на портале, не нужно подтверждать дополнительно, если вы подаёте заявление в вуз на госуслугах. Предметы, по которым уже можно узнать баллы: история, литература, химия, математика, русский язык",- рассказали эксперты.

Регионы, в которых результаты ЕГЭ запрашивали чаще - Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край.

Чтобы узнать баллы за ЕГЭ на госуслугах, достаточно подтверждённой учётной записи на портале и запроса в личном кабинете. Дополнительные сведения вводить не требуется. На всё уйдёт не более двух минут.

Приёмная кампания в вузах начинается 20 июня. С помощью сервиса Госуслуг "Поступление в вуз онлайн" весь процесс — от подачи заявления до получения электронного студенческого билета — можно пройти дистанционно.