Александр Моор поблагодарил жителей региона за голосование по объектам благоустройства
Голосование за проекты благоустройства пяти территорий Тюменской области завершилось. Губернатор Тюменской области поблагодарил жителей региона за участие в проекте.
"Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодожёнов и площадь Борцов Революции в Тюмени. А также территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году. На фотографиях показываю проекты благоустройства, которые набрали большинство голосов. Так после окончания работ будут выглядеть новые объекты", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.
Благоустройство общественных пространств пройдет благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Продолжим вместе делать Тюменскую область еще комфортнее и уютнее", - отметил Моор.