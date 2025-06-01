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Александр Моор поблагодарил жителей региона за голосование по объектам благоустройства

Губернатор, 16:29 18 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Голосование за проекты благоустройства пяти территорий Тюменской области завершилось. Губернатор Тюменской области поблагодарил жителей региона за участие в проекте.

"Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодожёнов и площадь Борцов Революции в Тюмени. А также территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году. На фотографиях показываю проекты благоустройства, которые набрали большинство голосов. Так после окончания работ будут выглядеть новые объекты", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

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Благоустройство общественных пространств пройдет благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Продолжим вместе делать Тюменскую область еще комфортнее и уютнее", - отметил Моор.

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# Александр Моор , благоустройство дворов , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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