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Тюменцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

Общество, 19:03 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в IX Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация", который проходит с 12 июня по 12 октября. В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет, сообщают организаторы.

В состав жюри вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты. По итогам конкурса они определят лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы.

Подробная информация размещена на официальном сайте фотоконкурса.

Добавим, в 2024 году для участия направили 18 тыс. 786 фоторабот.

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