7,5 тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение ПДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

7,5 тыс. рублей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением назначили 42-летнему водителю автомобиля Škoda в Тюмени. Мужчина проехал под знак "Одностороннее движение" на ул. Володарского. Фото нарушения разместили тюменцы в социальных сетях, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники полиции установили нарушителя. Начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута провел беседу с водителем автомобиля о неукоснительном соблюдение дорожной дисциплины.