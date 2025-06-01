  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

7,5 тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение ПДД

Происшествия, 20:30 18 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

7,5 тыс. рублей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением назначили 42-летнему водителю автомобиля Škoda в Тюмени. Мужчина проехал под знак "Одностороннее движение" на ул. Володарского. Фото нарушения разместили тюменцы в социальных сетях, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники полиции установили нарушителя. Начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута провел беседу с водителем автомобиля о неукоснительном соблюдение дорожной дисциплины.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ПДД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 18.06.20257,5 тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение ПДД
19:14 18.06.2025У тюменца за нетрезвое вождение конфисковали автомобиль
14:27 18.06.2025Закладчик из Омска получил срок в тюменском суде
19:47 17.06.2025Пьяного таксиста задержали на дороге в Ялуторовск

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора